Его кандидатуру поддержали 78 сенаторов.

Сенат США утвердил Энтони Блинкена на должность госсекретаря. Об этом сообщает агентство AFP

Кандидатуру Блинкена поддержали 78 сенаторов, против выступили 22 законодателя. В ближайшее время политик будет приведен к присяге.

Блинкен был первым заместителем советника президента США по национальной безопасности в период правления Барака Обамы. С 2015 по 2017 год он был заместителем государственного секретаря. На его кандидатуре на пост госсекретаря настаивал нынешний американский лидер Джо Байден.

Ранее стало известно, что более половины жителей США поддержали импичмент Трампа.

Видео: YouTube / Reuters