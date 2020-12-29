Более половины жителей США поддержали импичмент Трампа

Среди демократов инициативу одобряют 92%.

Более половины жителей США поддержали импичмент бывшего президента США Дональда Трампа. Это показали результаты опроса Монмутского университета, пишут "РИА Новости".

За второй импичмент для Трампа, судя по опросу, выступает 56% граждан США. Среди демократов инициативу одобряют 92%, среди республиканцев — 13%.

За то, чтобы привлечь Дональда Трампа к уголовной ответственности за призывы к мятежу, выступили 52% респондента. С тем, что бывшему президенту больше нельзя занимать государственные посты, согласились 57% опрошенных.

Ранее Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США.

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