Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США

Как отметили в Белом доме, Байден считает, что "гендерная идентичность не должная являться препятствием для воинской службы".

Президент США Джозеф Байден подписал указ, который снова разрешает поступать на службу ВС США трансгендерам. Об этом сообщило агентство Reuters.

Как отметили в Белом доме, Байден считает, что "гендерная идентичность не должная являться препятствием для воинской службы".

В 2016 году президент Барак Обама разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС. Пришедший к власти в США Дональд Трамп заморозил набор трансгендеров в ряды ВС, но разрешил продолжать службу тем, кто уже на нее поступил.

Белый дом: планов позвонить Путину пока нет.

Видео: Youtube/The Hill