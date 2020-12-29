Байден отменил ограничения на службу трансгендеров в ВС США

Президент США Джозеф Байден подписал указ, который снова разрешает поступать на службу ВС США трансгендерам. Об этом сообщило агентство Reuters.
Как отметили в Белом доме, Байден считает, что "гендерная идентичность не должная являться препятствием для воинской службы".
В 2016 году президент Барак Обама разрешил трансгендерам открыто поступать на службу в ВС. Пришедший к власти в США Дональд Трамп заморозил набор трансгендеров в ряды ВС, но разрешил продолжать службу тем, кто уже на нее поступил.
Белый дом: планов позвонить Путину пока нет.
Видео: Youtube/The Hill
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