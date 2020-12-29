Белый дом: планов Байдена позвонить Путину пока нет

Джен Псаки уточнила, что новый президент США первым позвонит премьер-министру Канады.

В Белом доме заявили, что информации о возможных планах Джо Байдена позвонить Владимиру Путину пока нет. Об этом журналистам в Белом доме сообщила официальный пресс-секретарь Джен Псаки. По данным чиновницы, первым телефонным звонком избранного американского президента станет общение с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Его первый телефонный звонок иностранному лидеру будет в пятницу, премьер-министру Трюдо. Я ожидаю, что они обсудят важность отношений с Канадой и его решение по отмене строительства трубопровода Keystone XL...У меня пока нет информации о его планах относительно звонка президенту Путину Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В администрации Байдена предположили, что в первую очередь президент будет созваниваться с лидерами стран-союзниц и партнеров, чтобы восстановить их отношения с США и обсудить текущие мировые вызовы.

Байден помешает Трампу снять ограничения на въезд в США из ряда стран.

Видео: The White House