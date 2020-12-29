Байден помешает Трампу снять ограничения на въезд в США из ряда стран

Команда нового американского лидера, напротив, собирается ужесточить ограничения на въезд в страну.

Избранный президент США Джо Байден помешает Дональду Трампу снять ограничения на въезд в США из ряда стран, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом на своей странице в Twitter написала представитель Байдена Джен Псаки.

Байден намерен добиться того, чтобы решение Трампа не вступило в силу.

По совету своей команды по здравоохранению администрация не намерена снимать эти ограничения 26 января. Джейн Псаки, официальный представитель Джо Байдена

Она отметила, что команда нового американского лидера, напротив, собирается ужесточить ограничения на въезд в страну, чтобы уменьшить распространение новой коронавирусной инфекции.

Псаки напомнила, что в мире появляются новые, более заразные штаммы COVID-19, поэтому для снятия ограничений, по её словам, неподходящее время.

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