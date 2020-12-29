Дмитрий Медведев спрогнозировал политику Байдена в отношении России. Об этом заместитель председателя Совета безопасности РФ сообщил в интервью журналистам ТАСС. По мнению чиновника, риторика нового избранного американского президента всегда имела откровенно недружественный характер.
Байден пока и вовсе не сказал ничего позитивного в адрес России. Напротив, его риторика всегда была откровенно недружественной, резкой, даже агрессивной
Дмитрий Медведев, зампреда СБ РФ
Эксперт напомнил, что ранее Джо байден говорил о том, что для США с точки зрения подрыва безопасности и союзов самой большой угрозой является Россия. Дмитрий Медведев обратил внимание СМИ на то, что в настоящее время демократ набрал себе команду из политиков, которые придерживаются схожих политических взглядов, которые не заинтересованы в улучшении отношений между Вашингтоном и Москвой.
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Фото: YouTube/Фонд Сколково
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