Матвиенко: Медведев не заявлял о желании стать пожизненным сенатором

Экс-президент РФ имеет право на получение такого статуса.

Валентина Матвиенко сообщила, что Дмитрий Медведев не заявлял о желании стать пожизненным сенатором. Об этом глава Совета Федерации сообщила на итоговой пресс-конференции, посвященной работе парламента в осеннюю сессию. Она уточнила, что экс-глава государства и действующий заместитель председателя Совета Безопасности не передавал в верхнюю палату заявление о намерении получить место в СФ. Она добавила, что такое право у чиновника сохраняется.

Да, мы приняли закон, в соответствии с которым экс-президент РФ Медведев Дмитрий Анатольевич получил право стать пожизненным сенатором. Причем закон в окончательной редакции не ограничивает такую возможность временными рамками Валентина Матвиенко, глава СФ России

Матвиенко напомнила, что глава государства имеет прерогативу назначать сенаторов по определенной квоте. СФ не может повлиять на решение политика. Когда решение будет принято, то Владимир путин проинформирует об этом Совет Федерации. По мнению главы верхней палаты парламента, задачей сенаторов будет обеспечить 30 представителей президента РФ рабочими местами и возможностями для выполнения поставленных перед ними задач.

Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией.

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