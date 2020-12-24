Прививки позволят добиться формирования общенационального иммунитета к инфекции.

Валентина Матвиенко назвала массовую вакцинацию главным способом борьбы с пандемией. Об этом председатель Совета Федерации сообщила журналистам в рамках пресс-конференции по итогам осенней сессии работы парламента.

Это главная защита наших граждан от заболевания и главное в борьбе с пандемией Валентина Матвиенко, российский сенатор

Сенатор добавила, что на данный момент по стране сохраняется высокий уровень инфицирования коронавирусом. Она уверена, что прививочная кампания от COVID-19 поможет правительству справиться с распространением заражений. Матвиенко напомнила, что вакцина позволит сформировать общенациональный иммунитет.

Матвиенко считает, что новая администрация США продлит СНВ-3.

Видео: Совет Федерации