Матвиенко считает, что новая администрация США продлит СНВ-3

По словам спикера СФ, к Вашингтону может прийти "осознание" необходимости заключения Договора с РФ.

Валентина Матвиенко считает, что новая администрация США согласится продлить СНВ-3 с Россией. Об этом председатель Совета Федерации рассказала журналистам на пресс-конференции, организованной по итогам работы парламента в осеннюю сессию в 2020 году. Спикер уточнила, что рассчитывает на то, что Джо Байден вместе с коллегами из Белого дома подтвердит участие Вашингтона в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Мне кажется, что будет такое осознание. Оно должно быть - такое осознание у новой администрации. Все-таки не теряю надежды, что сигнал нашего президента, призыв нашего президента продлить этот договор, он будет услышан Валентина Матвиенко, глава СФ РФ

Матвиенко выступила против жесткого административного госрегулирования цен на продукты.