Закон о дистанционном образовании примут весной

Парламент рассмотрит законопроект в 2021 году.

Валентина Матвиенко заявила, что закон о дистанционном образовании примут в весеннюю сессию парламента России в 2021 году. По информации от спикера, , документ будет регулировать формат обучения, который будет использоваться исключительно во время возникновения ЧС. Об этом председатель Совета Федерации заявила в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы СФ и ГД в осеннюю сессию текущего года.

Безусловно, закон будет рассмотрен и принят на весенней сессии...Еще раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко считает дискриминационными предложения о "ковидных паспортах".

Видео: YouTube / Совет Федерации