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Закон о дистанционном образовании примут весной

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Парламент рассмотрит законопроект в 2021 году.

Валентина Матвиенко заявила, что закон о дистанционном образовании примут в весеннюю сессию парламента России в 2021 году. По информации от спикера, , документ будет регулировать формат обучения, который будет использоваться исключительно во время возникновения ЧС. Об этом председатель Совета Федерации заявила в рамках пресс-конференции, посвященной итогам работы СФ и ГД в осеннюю сессию текущего года. 

Безусловно, закон будет рассмотрен и принят на весенней сессии...Еще раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случай форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего никто не застрахован

Валентина Матвиенко, российский сенатор

Матвиенко считает дискриминационными предложения о "ковидных паспортах".

Видео: YouTube / Совет Федерации

 

Теги: валентина матвиенко, дистанционное образование, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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