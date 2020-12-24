Председатель СФ РФ назвала такую инициативу антиутопией.

Валентина Матвиенко считает дискриминационными предложения о "ковидных паспортах". Об этом председатель Совета Федерации сообщила на пресс-конференции, организованной по итогам работы парламента в осеннюю сессию 2020 года. По словам спикера верхней палаты, инициатива "помечать" переболевших пациентов - это антиутопия.

Из области антиутопии такие предложения. Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо Валентина Матвиенко, глава СФ РФ

Законопроект об определении самоизоляции может появиться в весеннюю сессию.

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