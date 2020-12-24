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Матвиенко считает дискриминационными предложения о "ковидных паспортах"

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Председатель СФ РФ назвала такую инициативу антиутопией.

Валентина Матвиенко считает дискриминационными предложения о "ковидных паспортах". Об этом председатель Совета Федерации сообщила на пресс-конференции, организованной по итогам работы парламента в осеннюю сессию 2020 года. По словам спикера верхней палаты,  инициатива "помечать" переболевших пациентов - это антиутопия.

Из области антиутопии такие предложения. Устраивать такую дискриминацию граждан, делить их на категории с разными правами недопустимо

Валентина Матвиенко, глава СФ РФ

Законопроект об определении самоизоляции может появиться в весеннюю сессию.

Видео: Совет Федерации

Теги: антиутопия, валентина матвиенко, ковидный паспорт, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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