Валентина Матвиенко призвала прекратить дискуссию о сроках проведения единого дня голосования. Об этом председатель Совета Федерации сообщила на пресс-конференции, посвященной завершению осенней сессии работы парламента в текущем году.
Я неоднократно высказывала свою точку зрения, считаю по-прежнему, что голосование в сентябре является оптимальным для нашей страны. Согласна с Эллой Памфиловой в том, что сентябрь является оптимальным. Тем более никакого другого, более аргументированного подхода никто не предложил
Валентина Матвиенко, российский сенатор
Спикер СФ призвала совершенствовать возможности и условия проведения голосования в сроках, определенных ЦИК России. Матвиенко уточнила, что при многодневном голосовании не будут нужны дополнительные каникулы.
Совфед планирует запретить "трэш-стримы" в интернете.
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