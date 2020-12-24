Глава СФ согласилась с мнением руководителя ЦИК России.

Валентина Матвиенко призвала прекратить дискуссию о сроках проведения единого дня голосования. Об этом председатель Совета Федерации сообщила на пресс-конференции, посвященной завершению осенней сессии работы парламента в текущем году.

Я неоднократно высказывала свою точку зрения, считаю по-прежнему, что голосование в сентябре является оптимальным для нашей страны. Согласна с Эллой Памфиловой в том, что сентябрь является оптимальным. Тем более никакого другого, более аргументированного подхода никто не предложил Валентина Матвиенко, российский сенатор

Спикер СФ призвала совершенствовать возможности и условия проведения голосования в сроках, определенных ЦИК России. Матвиенко уточнила, что при многодневном голосовании не будут нужны дополнительные каникулы.

Совфед планирует запретить "трэш-стримы" в интернете.

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