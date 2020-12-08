В Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте. С заявлением выступила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.
По её словам, вопрос введения цифровой валюты обсуждается довольно широко.
Считаю, что подходить к этой новации надо очень аккуратно.
Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации
Они призвала внимательно взвешивать все аргументы перед принятием решения.
Ранее на Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока-2".
Видео: YouTube / Совет Федерации
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