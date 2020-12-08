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В Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте

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Вопрос введения цифровой валюты обсуждается довольно широко.

В Совфеде призвали аккуратно подходить к цифровой валюте. С заявлением выступила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко.

По её словам, вопрос введения цифровой валюты обсуждается довольно широко.

Считаю, что подходить к этой новации надо очень аккуратно.

Валентина Матвиенко, спикер Совета Федерации

Они призвала внимательно взвешивать все аргументы перед принятием решения.

Ранее на Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока-2".

Видео: YouTube / Совет Федерации

 

Теги: матвиенко, совфед, цифровая валюта
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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