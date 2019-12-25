Ежегодно Киев будет терять несколько млрд долларов.

На Украине подсчитали потери от запуска "Северного потока-2". Об этом журналистам местного издания из "Страна.ua" рассказал представитель стратегических исследований Юрий Корольчук. Аналитик уверен, что после завершения строительства российского газопровода Киев ежегодно будет недополучать по несколько миллиардов долларов. Эти потери будут связаны с тем, что РФ больше не будет нуждаться в транзите газа через территорию Украины.

Корольчук уточнил, что "Северный поток-2" может быть завершен уже во втором квартале 2021 года. Прокачку газа стороны также могут начать уже в следующем году. Россия при помощи проекта обеспечит газом страны, которые раньше не покрывались "Северным потоком" и "турецким потоком".

Эксперт напомнил, что объемов транзита газа после запуска нового российского газопровода может не хватить даже для самоокупаемости газотранспортной системы Украины.

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