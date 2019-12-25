В Совфеде отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"

В Совете Федерации отреагировали на санкции США против "Северного потока-2". С заявлением выступил сенатор Иван Абрамов, пишут "РИА Новости".
По его словам, Европе невыгодно останавливать строительство газопровода, поэтому, уверен член Совфеда, они не будут вредить сами себе.
Любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно.
Иван Абрамов, член Совета Федерации
Ранее Совфед одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков.
Фото: pixabay.com
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