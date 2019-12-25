В Совфеде отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"

Европе невыгодно останавливать строительство газопровода.

В Совете Федерации отреагировали на санкции США против "Северного потока-2". С заявлением выступил сенатор Иван Абрамов, пишут "РИА Новости".

По его словам, Европе невыгодно останавливать строительство газопровода, поэтому, уверен член Совфеда, они не будут вредить сами себе.

Любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно. Иван Абрамов, член Совета Федерации

Ранее Совфед одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков.

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