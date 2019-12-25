  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Совфеде отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"
Сегодня, 11:38
111
matveyvn

В Совфеде отреагировали на санкции США против "Северного потока-2"

0 0

Европе невыгодно останавливать строительство газопровода.

В Совете Федерации отреагировали на санкции США против "Северного потока-2". С заявлением выступил сенатор Иван Абрамов, пишут "РИА Новости".

По его словам, Европе невыгодно останавливать строительство газопровода, поэтому, уверен член Совфеда, они не будут вредить сами себе.

Любые страны могут прописывать у себя в бюджете что угодно.

Иван Абрамов, член Совета Федерации

Ранее Совфед одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков.

Фото: pixabay.com

 

Теги: северный поток, совфед, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии