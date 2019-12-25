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Совфед одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков
Сегодня, 15:44
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matveyvn

Совфед одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков

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Владельцы некоторых сайтов публикуют подобные инструкции.

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков коммунальных ресурсов. Законопроект инициировала группа депутатов от "Единой России".

В пояснительной записке сказано, что владельцы некоторых сайтов публикуют инструкции того, как уменьшить коммунальный платеж благодаря воздействию на счётчики.

Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по надзору в сфере связи.

цитата из пояснительной записки

Отмечается, что сейчас такая блокировка возможна лишь по решению суда.

Ранее в Бокситогорске задержаны мошенники из фирмы по установке электросчетчиков.

Фото: pixabay.com

Теги: законы, совет федерации, счетчики
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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