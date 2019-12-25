Совфед одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков

Владельцы некоторых сайтов публикуют подобные инструкции.

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков коммунальных ресурсов. Законопроект инициировала группа депутатов от "Единой России".

В пояснительной записке сказано, что владельцы некоторых сайтов публикуют инструкции того, как уменьшить коммунальный платеж благодаря воздействию на счётчики.

Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по надзору в сфере связи. цитата из пояснительной записки

Отмечается, что сейчас такая блокировка возможна лишь по решению суда.

Ранее в Бокситогорске задержаны мошенники из фирмы по установке электросчетчиков.

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