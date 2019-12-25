Совфед одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков

Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы о способах искажения данных счетчиков коммунальных ресурсов. Законопроект инициировала группа депутатов от "Единой России".
В пояснительной записке сказано, что владельцы некоторых сайтов публикуют инструкции того, как уменьшить коммунальный платеж благодаря воздействию на счётчики.
Сейчас веб-сайты, содержащие данную информацию, блокируются Федеральной службой по надзору в сфере связи.
цитата из пояснительной записки
Отмечается, что сейчас такая блокировка возможна лишь по решению суда.
Ранее в Бокситогорске задержаны мошенники из фирмы по установке электросчетчиков.
Фото: pixabay.com
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