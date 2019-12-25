В Бокситогорске задержаны мошенники из фирмы по установке электросчетчиков

Два менеджера и электрик незаконно обменивали людям счетчики, требуя за ненужную услугу шесть тысяч рублей.

В среду, 11 ноября, в полицию Бокситогорского района Ленобласти обратилась 73-летняя местная жительница. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД, пенсионерку развели на деньги работники фирмы по установке электросчетчиков.

Как выяснилось, в тот день в квартиру женщины на Садовой улице в Бокситогорске пришли неизвестные и обманным путем поменяли ей электросчетчик почти за шесть тысяч рублей. Спустя уже час полиция задержала неподалеку от квартиры пенсионерки подозреваемых в мошенничестве, ими оказались электрик и два менеджера из фирмы по установке и монтажу электросчетчиков, 32-летняя петербурженка, 30-летний мужчина и 39-летняя гражданка страны Средней Азии. Злоумышленники оказывали свои навязчивые услуги незаконно, вынуждая клиентов платить деньги за ненужные процедуры.

Вскоре в полицию сообщили об аналогичном происшествии, в котором пострадал 58-летний житель дома на Спортивной улице в том же городе. Аферисты тем же образом обменяли мужчине счетчик, влетевший пострадавшему в копеечку. У обоих потерпевших изъяли коробки из-под выключателей и счетчиков, возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полиция устанавливает все эпизоды противоправной деятельности задержанных и просит пострадавших от незаконного бизнеса аферистов людей обратиться в ведомство.

Ранее мы писали, что банда лжемедиков продала пенсионеру массажные аппараты за 65 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД