Банда лжемедиков продала пенсионеру массажные аппараты за 65 тысяч рублей

Аферисты обманули пожилого мужчину, отдав аппараты втридорога.

В четверг, 27 августа, к 87-летнему петербуржцу, живущему на проспекте Сизова, пришли неизвестные. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области, гости представились медработниками и продали пенсионеру два массажных аппарата по завышенной цене.

Пожилому мужчине рассказали, что аппараты якобы раздает поликлиника, и второй идет в подарок к купленному первому. Дедушка отдал злоумышленникам 33 тысяч рублей, но гости вскоре вернулись. На этот раз мошенники заявили, что второй аппарат ему дали ошибочно, но он может за него заплатить и оставить себе, поэтому пенсионер отдал аферистам еще 32 тысячи рублей. В тот момент к мужчине пришел племянник и стал расспрашивать неизвестных, из какой организации они явились. Мошенники пустились в сдержанное бегство, но мужчина успел заснять их на телефон и передать приметы полиции. Пенсионер же вызвал полицию к дому.

Днем позже полиция задержала подозреваемых в мошенничестве: ими оказались трое мужчин и одна женщина. Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, причастны ли задержанные к аналогичным преступлениям, и просят сообщать, если кто-то стал жертвой тех же злоумышленников.

Ранее мы писали, что мошенница втридорога продала газоулавливатель наивной пенсионерке в Петербурге.

Фото: пресс-служба ГУ МВД