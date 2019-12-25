Мошенница втридорога продала газоулавливатель наивной пенсионерке в Петербурге

Бабушка отдала за ненужный агрегат 10 тысяч рублей.

В Петербурге поймали мошенницу, втридорога продавшую пенсионерке газоулавливатель. По информации пресс-службы ГУ МВД по городу и области, 32-летняя неработающая жительница Московской области обманула 77-летнюю женщину.

В квартиру пенсионерки на улице Громова злоумышленница заявилась 7 августа. Мошенница заверила бабушку в необходимости приобретения агрегата и продала газоулавливатель за 10 тысяч рублей. Официальная стоимость агрегата, согласно информации из интернет-магазинов, составляет на больше двух тысяч рублей. Уже позднее пенсионерка поняла, что товар ей продали по завышенной цене, и обратилась в полицию. По данному факту возбудили дело о мошенничестве.

Днем 12 августа на площади Мужества задержали и саму аферистку. Полицейские выясняют, была ли женщина причастна к другим аферам и есть ли у нее соучастники.

Ранее мы рассказывали, как в Колпино прохожий подменил пенсионерке фальшивыми деньгами 500 тысяч рублей.

Фото: пресс-служба ГУ МВД