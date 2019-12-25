В Колпино прохожий подменил пенсионерке фальшивыми деньгами 500 тысяч рублей

Женщина сама рассказала мужчине про свой банковский счет и попросила сверить номера купюр.

В пятницу, 7 августа, в полицию обратилась 67-летняя петербурженка. Пенсионерка рассказала, что неизвестный подменил ее купюры фальшивыми деньгами. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Как выяснилось, днем 6 августа женщина шла по Павловской улице, когда к ней обратился неизвестный. Прохожий попросил показать ему дорогу до банка. По пути пенсионерка разговорилась и рассказала незнакомцу про свой банковский счет и в отделении банка на проспекте Ленина сняла со своего счета 500 тысяч рублей. Прохожий сверил номера купюр по просьбе женщины, после чего вернул ей деньги. Уже дома бабушка обнаружила, что купюры подменены билетами "банка приколов".

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция ищет мошенника: мужчине славянской внешности на вид 303-5 лет, он был в белых бейсболке и футболке, синих джинсах и джинсовой куртке. Передвигался на черном "Шевроле Ланос".

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