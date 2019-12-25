В Петербурге кавалер ограбил даму на первом свидании

Он угрожал ей ножом и требовал отдать деньги.

В субботу, 16 мая, в полицию поступил звонок с информацией об ограблении. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Женщина заявила, что в квартире д. 4 по ул. Будапештской мужчина, угрожая ножом, перевел себе с ее банковской карты 51 000 рублей.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что потерпевшая переписывалась с грабителем больше двух месяцев на сайте знакомств, после чего пригласила его в гости.

После совместного распития спиртных напитков мужчина достал нож и потребовал, чтобы она перевела ему деньги на карту.

Дом оборудован камерой видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что на Московском проспекте мужчина ограбил салон связи.

Фото: Piter.tv