В Петербурге кавалер ограбил даму на первом свидании

В субботу, 16 мая, в полицию поступил звонок с информацией об ограблении. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.
Женщина заявила, что в квартире д. 4 по ул. Будапештской мужчина, угрожая ножом, перевел себе с ее банковской карты 51 000 рублей.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что потерпевшая переписывалась с грабителем больше двух месяцев на сайте знакомств, после чего пригласила его в гости.
После совместного распития спиртных напитков мужчина достал нож и потребовал, чтобы она перевела ему деньги на карту.
Дом оборудован камерой видеонаблюдения. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что на Московском проспекте мужчина ограбил салон связи.
Фото: Piter.tv
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