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На Московском проспекте мужчина обокрал салон связи
Сегодня, 11:28
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ruzannar

На Московском проспекте мужчина обокрал салон связи

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Он разбил витрину и забрал с собой два смартфона.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 16 мая в полицию поступил звонок от сотрудника салона сотовой связи. Он заявил, что в магазине на Московском проспекте, в д. 195, неизвестный украл два смартфона.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что преступник разбил витрину, затем забрал смартфон Самсунг S20+ и муляж смартфона Самсунг А71 и убежал.

Сумма ущерба устанавливается.

Видеозапись с места происшествия изъята. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что из квартиры футболистки "Зенита" украли часы за 1,6 млн рублей.

Фото: Pixabay

Теги: компания мтс, кража салон связи, новинки от самсунг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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Зверев Владимир
Сегодня 11:38

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