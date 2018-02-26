На Московском проспекте мужчина обокрал салон связи

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 16 мая в полицию поступил звонок от сотрудника салона сотовой связи. Он заявил, что в магазине на Московском проспекте, в д. 195, неизвестный украл два смартфона.
Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что преступник разбил витрину, затем забрал смартфон Самсунг S20+ и муляж смартфона Самсунг А71 и убежал.
Сумма ущерба устанавливается.
Видеозапись с места происшествия изъята. Возбуждено уголовное дело.
Ранее мы сообщили, что из квартиры футболистки "Зенита" украли часы за 1,6 млн рублей.
Фото: Pixabay
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