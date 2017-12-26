S9 и S9+: Samsung представил новые смартфоны

Появилось официальное видео от самсунг с презентацией новых смартфонов.

Накануне, 25 февраля, южнокорейская компания Samsung представила новые смартфоны Galaxy S9 и S9+.

Дизайн новинок отличается от предыдущих "восьмерок" лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, что позволяет избежать лишнего загрязнения объектива камеры. Диагональ дисплея 5,8 и 6,2 дюйма. Обе версии имеют 64 ГБ памяти и слот для микро SD.

Galaxy S9 и S9+ имеют сразу три способа биометрической аутентификации - по радужке глаза, отпечатку пальца и распознавание лиц. Среди новшеств представлено приложение с помощью которого смартфон можно подключать к бытовой технике "умного дома".

Продажи стартуют 19 марта. В Pоссии цена будет составлять 59,990 и 66,990 соответственно.

Видео: Samsung