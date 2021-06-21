Samsung анонсировала бюджетный смартфон Galaxy M32

Его предварительная стоимость составит около 14 тысяч рублей.

Компания Samsung официально анонсировала выход бюджетного смартфона M32. Об этом информирует портал Gsmarena.

Сообщается, что новинку оснастили AMOLED-экраном диагональю 6,4 дюйма и энергоемким аккумулятором на 6000 мАч. За производительность M32 отвечает процессор MediaTek Helio G80. "Оперативка" смартфона может составлять четыре или шесть ГБ, встроенная память – 64/128 ГБ. Новинка работает на операционной системе Android 11 (One UI 3.1).

Фронтальная камера разрешением на 20 МП расположена в небольшом экранном вырезе. На задней панели М32 расположена четырехкомпонентная камера, главная из которых - на 64 МП.

Смартфон поддерживает быструю зарядку на 25 Вт.

Продажи новинки "Самсунга" стартуют в Индии 28 июня 2021 года. Его стоимость составит около 14 тысяч рублей по текущему курсу. Позже M32 начнет продаваться и на других рынках.

Ранее в рамках конференции WWDC 2021 американская корпорация Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов iOS 15.

Видео: Youtube/Samsung India