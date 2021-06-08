Apple показала операционную систему iOS 15

В новой версии ОС поработали над FaceTime, фото и виджетами.

В рамках конференции WWDC 2021 американская корпорация Apple представила новую версию своей операционной системы для смартфонов iOS 15. Об этом пишет "РИА Новости".

Сообщается, что обновленная ОС получила множество изменений.

Так, например, в приложении FaceTime усовершенствовали звук. Теперь он стал пространственным. Также приложение "научилось" бороться с фоновым шумом и размывать фон.

Apple в новую операционную систему внедрила "умную" группировку уведомлений. Сообщается, что уведомление близких людей, с которыми общается пользователь, будут находиться выше прочих оповещений. Также появились персонализированные уведомления.

Изменения внесли и для работы с фото. Теперь пользователи смогут просканировать фотографии на наличие текста, а также смогут выделять и копировать его .

Также сообщается, что изменится внешний вид погодного приложения. В новой ОС в нем появится новые дизайн и анимация.

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Видео: Apple