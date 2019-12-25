Названы самые продаваемые смартфоны в 2021 году

Первое место в рейтинге заняла продукция Apple.

Самыми продаваемыми смартфонами в 2021 году стала продукция Apple. Об этом сообщает исследовательская фирма Counterpoint.

Чаще всего в первом квартале этого года покупали смартфоны iPhone 12, iPhone 12 Max и iPhone 12 Pro. На них пришлось порядка 12% мирового рынка. В топ-5 попал смартфон Xiaomi Redmi 9A, который занял 2% от всех продаж.

В 2021 году популярными оказались также бюджетные смартфоны Samsung. Они в совокупности заняли 3% рынка.

Аналитики подчеркивают, что большую выручку производители продукции Apple получили не только из-за больших продаж, но и из-за высокой стоимости смартфонов.

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