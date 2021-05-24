Samsung высмеяла iPhone в своей рекламе

В рекламных роликах сравнили камеры смартфонов.

Samsung сравнивала свой смартфон Galaxy S21 Ultra с iPhone 12 Pro Max в новой рекламе. Соответствующие видео появились на официальном канале компании в Youtube.

Один из роликов показывает сравнение возможностей камер смартфона при фотографировании Луны. На видео отмечается, что снимок, сделанный на телефон Apple, получился не четким. Однако, показывая возможности камеры флагмана Samsung, указывается на высокую детализацию при приближении объекта.

Достаточно близко? комментарий из рекламы Samsung

На втором видео на смартфоны снимают сэндвич с сыром. Снимок с приближением, сделанный на iPhone 12 Pro Max, опять же получился менее четким, чем на "Самсунге".

Обновитесь до эпического зума. комментарий из рекламы Samsung

В роликах авторы указали, что эти видео будут транслироваться в эфирах телевидения США, а также в интернете.

Ранее были названы самые продаваемые смартфоны в 2021 году.

Видео: Youtube/Samsung US