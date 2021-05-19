Google анонсировала Android 12

Новая ОС претерпела крупнейшее обновление дизайна.

Американская корпорация Google на конференции разработчиков I/O представила бета-версию мобильной ОС Android 12. Также были анонсированы новые настройки приватности, объединение операционных систем для смарт-часов Wear OS и Samsung Tizen, новые технологии и обновления сервисов.

Новая ОС претерпела крупнейшее обновление дизайна. Все уведомления и иконки сменили оформление, цветовая палитра стала пастельной, анимация стала более плавной, кнопки более круглыми и крупными.

Благодаря новым настройкам приватности при использовании камеры или микрофона в правой части экрана будет появляться зеленый значок. Также в рамках приватности можно показывать не точную геолокацию, а примерную. Финальную версию Android 12 планируется выпустить осенью этого года.

Основанная на Android платформа Wear OS будет объединена с версией системы Tizen для смарт-часов Samsung. В новой системе будут плавные анимации, переключаться между приложениями можно будет по двойному нажатию на кнопку.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев".

Видео: Twitter / @Android