Google анонсировала Android 12

Американская корпорация Google на конференции разработчиков I/O представила бета-версию мобильной ОС Android 12. Также были анонсированы новые настройки приватности, объединение операционных систем для смарт-часов Wear OS и Samsung Tizen, новые технологии и обновления сервисов.
Новая ОС претерпела крупнейшее обновление дизайна. Все уведомления и иконки сменили оформление, цветовая палитра стала пастельной, анимация стала более плавной, кнопки более круглыми и крупными.
Благодаря новым настройкам приватности при использовании камеры или микрофона в правой части экрана будет появляться зеленый значок. Также в рамках приватности можно показывать не точную геолокацию, а примерную. Финальную версию Android 12 планируется выпустить осенью этого года.
Основанная на Android платформа Wear OS будет объединена с версией системы Tizen для смарт-часов Samsung. В новой системе будут плавные анимации, переключаться между приложениями можно будет по двойному нажатию на кнопку.
Ранее Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев".
Видео: Twitter / @Android
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