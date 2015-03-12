Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с "Улицы героев". Об этом говорится в распространенном регулятором сообщении. В компанию направлено письмо с указанием в максимально короткие сроки отменить ограничения по доступу пользователей к российскому приложению. По мнению чиновников, действия руководства онлайн-ресурса нарушают национальное законодательство в сфере свободного распространения информации.
В письме Роскомнадзора отмечается, что подобные действия администрации Google нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
пресс-служба РКН
В ведомстве полагают, что ограничение доступа Google к приложению связано с намерением замалчивать или исказить память о подвигах солдат Красной армии, которые внесли решающий вклад в победу над фашизмом во Второй мировой войне. В РКН напомнили о необходимости проинформировать Роскомнадзор об устранении нарушения и объяснении причин введения ограничений.
Twitter, Google и Facebook могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию.
Фото: Pixabay.com
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