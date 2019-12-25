Протоколы РКН поступили на рассмотрение в 422-ой мировой судебный участок Москвы.

Twitter, Google и Facebook могут снова оштрафовать за отказ удалить запрещенную информацию. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на 422-ой мировой судебный участок Москвы. В инстанцию поступили административные протоколы в отношении онлайн-ресурсов. Google и Facebook могут получить еще 20 млн рублей штрафа за отказ Роскомнадзору, а Twitter за аналогичное правонарушение грозит штраф в размере 24 млн рублей.

В суд поступило по пять протоколов в отношении Google и Facebook. Они составлены по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ. В отношении Twitter в суд поступило шесть аналогичных протоколов. судебная инстанция

На данный момент известно, что дата рассмотрения новых исков не назначена. В начале апреля суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на 8,9 млн рублей по трем протоколам. Все они связаны с отказом удалить сведения о призывах к несовершеннолетним принимать участие в незаконных акциях протеста. В компании подали жалобы на эти постановления. Аналогичные протоколы Роскомнадзор также составил в отношении Facebook, Google и Telegram.

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