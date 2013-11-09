Глава Google в России оценила возможность блокировки YouTube

Она согласна с тем, что в стране нет достойного аналога платформе.

Глава Google в России Юлия Соловьева оценила возможность блокировки видеохостинга YouTube. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу "Надежда Стрелец".

Соловьева считает, что если YouTube пока не закрыли, то это значит, что его не хотят закрывать. Она отметила, что в России видеохостинг стал "суперуспешным", поскольку в нем нуждаются те, кто строит бизнес на контенте. Кроме того, глава российского отделения Google согласилась с тем, что в стране нет достойного аналога YouTube.

Многие медиаменеджеры и государственные чиновники могут так же подумать. Будем надеяться, что у YouTube есть место в российском пространстве. Юлия Соловьева, глава Google в России

Ранее Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ.

Видео: YouTube / "Надежда Стрелец"