РКН объяснил, под какими предлогами хостинг блокирует материалы российских журналистов.

Роскомнадзор обвинил YouTube в регулярной цензуре российских СМИ. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на заявление надзорного ведомства. РКН фиксирует постоянную цензуру со стороны руководства онлайн-хостинга. Контент журналистов удаляется под предлогом несоответствия возрастной категории.

Фильмы, которые транслировались на федеральных каналах и не содержат возрастных ограничений, по мнению администрации YouTube, могут быть доступны только совершеннолетним зрителям. Многие ролики транслируются после авторизации или дополнительного согласия на просмотр контента для взрослых. заявление Роскомнадзора

Эксперт полагают, что блокировка ведется в отношении роликов, которые, по мнению хостинга, несут в себе позицию, отличающуюся от западной. В Роскомнадзоре полагают, что отечественные журналисты говорят правду об историческом вкладе Москвы в борьбу с фашизмом, событиях в Беслане, но контент блокируется по надуманным поводам. YouTube также объяснил случайной ошибкой блокировку обращения Владимира Путина в официальном аккаунте телеканала НТВ.

РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина в космос.

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