РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете Гагарина в космос

Ведомство направило руководству соцсети предупреждение.

РКН потребовал от Facebook разблокировать трансляцию о полете советского космонавта Юрия Гагарина. Речь идет о сюжете телеканала RT, выпущенном в рамках празднования 60-летия с момента полета человека в космическое пространство. Ранее видео было размещено в социальных сетях.

Роскомнадзор направил руководству компании Facebook Inc письмо с требованием снять все ограничения и объяснить причину блокировки трансляции прямого эфира, посвященного 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. пресс-служба ведомства

Чиновники заметили, что действия со стороны соцсети нарушают принципы свободного распространения информации. В России поведение руководства Facebook считаются цензурой, которая не дает зрителям оценивать государственные достижения в сфере космоса, развития технологий и науки.

Напомним, что телеканал RT 9 апреля проводил прямой эфир в Facebook В мероприятии принимали участие российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рязанский и Анна Кикина. Под предлогом нарушения авторских прав соцсеть заблокировал доступ к ролику.

Роскомнадзор призвал россиян пользоваться отечественными аналогами Zoom.

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