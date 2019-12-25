Роскомнадзор призвал россиян пользоваться отечественными аналогами Zoom

Список платформ для видеосвязи находится в реестре российского ПО.

Роскомнадзор рекомендует россиянам использовать отечественные аналоги для веб-конференций вместо Zoom. По словам ведомства, использование иностранных платформ является риском лишиться обслуживания продуктов со стороны компаний. Об этом сообщили "РИА Новости" в пресс-службе ведомства.

Накануне американская компания Zoom Video Communications запретила своим распространителям продавать доступ к платформе госучреждениям и госкомпаниям России и СНГ.

На сегодняшний день в стране широко применяется ряд отечественных полноценных платформ видеоконференцсвязи. С их перечнем можно познакомиться в реестре российского программного обеспечения, который с 2016 года ведёт Минцифры России. из сообщения пресс-службы РКН

По данным пресс-службы РКН, использование российскими пользователями зарубежных платформ всегда будет нести как риски отказа в обслуживании со стороны компаний. Также, по мнению ведомства, возможны утечки личных данных россиян и госкомпаний.

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