Zoom продолжит работу с госструктурами России

Компания предложила приобретать ее услуги напрямую с сайта.

Российские государственные компани и ведомства могут приобретать услуги Zoom на сайте платформы. Об этом сообщил "РИА Новости" представитель компании. Ранее СМИ сообщали, что госкомпании РФ и СНГ не смогут легально пользоваться услугами Zoom.

Он подчеркнул, что сервис по-прежнему намерен обслуживать клиентов РФ в СНГ. В Zoom предложили покупать аккаунты непосредственно напрямую с сайта платформы.

Мы находимся в процессе развития нашего подхода к рынку. Между тем новые и уже существующие пользователи как в государственном, так и в частном секторе могут запрашивать приобретение аккаунтов Zoom через наш сайт напрямую. из сообщения представителя Zoom

Накануне стало известно, что компания Zoom запретила своим дистрибьюторам продавать продукты госкомпаниям и госструктурам России и СНГ. Из-за ограничения теперь они не смогут пользоваться корпоративной связью Zoom, им будут доступны только стандартные 40-минутные видеоконференции.

Ранее эксперт прокомментировал планы по поддержке IT-отрасли после сообщений о прекращении работы с Zoom.

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