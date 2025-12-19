Франция запретит чиновникам использовать Google Meet, Zoom и Teams

Европейская страна переходит на национальную платформу Visio для снижения уровня технологической зависимости от Вашингтона.

Французским чиновникам запретят пользоваться американскими видеосервисами Google Meet, Zoom и Teams. Соответствующее заявление сделали местные журналисты из западного издания Politico со ссылкой на официального представителя властей европейского государства. Такое решение нацелено на перевод правительственной деятельности на местные технологии на фоне растущей озабоченности в регионе зависимостью от американских цифровых сервисов. Эксперт отметил, что должностные лица будут переведены на национальную платформу Visio, что станет шагом в сторону независимости от технологий из Вашингтона.

Офис премьер-министра Франции обяжет чиновников перейти на платформу для видеоконференций, разработанную Межведомственным цифровым управлением Франции (Dinum). Система работает на инфраструктуре французской компании Outscale. Требования должностным лица будет опубликовано в ближайшие рабочие дни. Ранее в интервью газете La Tribune Dimanche министра-делега по вопросам государственной службы Давид Амьель прокомментировал планы Парижа об эксплуатации национальной платформы к 2027 году. Чиновник указал, что постепенно страна должна выйти из зависимости неевропейских онлайн-инструментов. Сейчас работа проводится в сфере хранения чувствительных данных.

По информации от авторы статьи из Politico, Visio уже используют 40 тысяч сотрудников, включая большинство министерств и государственные структуры вроде Французского национального центра научных исследований.

Фото: pxhere.com