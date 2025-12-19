Французский парламент одобрил запрет соцсетей для детей

Эмманюэль Макрон приветствовал принятие такой меры по защите молодежи.

Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции одобрило законопроект о запрете социальных сетей для подростков младше 15 лет. Соответствующими данными поделились местные журналисты из газеты Figaro.

В Бурбонском дворце практически единогласно поддержали по этому вопросу. Депутаты одобрили в первом чтении... законопроект... целью которого является запрет соцсетей для подростков младше 15 лет. текст пкбликации

Автором документа является депутат от партии "Возрождение" президента Эммануэля Макрона Лора Миллер. Политик представляет департамент Марна, расположенный в северо-восточной части европейского государства. Депутат указала коллегам, что хочет защитить ментальное здоровье молодежи из-за того, что социальные сети все больше оказывают влияние на несовершеннолетних. Одной из мер по защите населения является на применение мобильных телефонов в пределах старших школ Франции. Законопроект поддержали 1160 парламентариев, а против выступили только 23 человека. "За" выступили члены центристских и правых политических сил, а "против" проголосовала часть депутатов от левой партии "Непокорившаяся Франция".

Фото: pxhere.com