Представитель Кремля отметил, что публикация Трампом переписки с французским лидером вызвала бурю в ЕС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание на двойные стандарты в реакции европейских политиков на публикацию личных переписок. Он сравнил скандал вокруг того, как Дональд Трамп обнародовал свою переписку с Эмманюэлем Макроном, с полным отсутствием реакции, когда сам Макрон опубликовал подробности своего разговора с Владимиром Путиным.

Публикация переписок — вы знаете, очень интересно, что все европейцы буквально встали на дыбы на фоне того, что Трамп опубликовал переписку с Макроном. Но когда Макрон публиковал разговор с Путиным, никто на дыбы не вставал. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным

Поводом для комментария послужил скандал, разразившийся после того, как действующий президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети скриншоты личных сообщений от Макрона и генсека НАТО Марка Рютте. В них французский лидер, в частности, предлагал организовать встречу "Большой семёрки" с приглашением России.

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков уже отмечал, что Макрон, будучи шокированным публикацией Трампа, забыл о собственной порядочности, поскольку сам в 2022 году нарушил конфиденциальность телефонного разговора с Путиным, пригласив к участию журналистов без предупреждения собеседника. Российский лидер тогда негативно отозвался об этом поступке.

Фото: kremlin.ru