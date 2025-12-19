Песков заявил, что ни Россия, ни США не будут обсуждать что-либо с Каллас

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ни Москва, ни Вашингтон не будут вести какие-либо переговоры с главой дипломатической службы Европейского союза Каей Каллас. Его комментарий прозвучал в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.
Песков отметил, что современные международные отношения серьёзно страдают от "вырождения политиков", и в качестве примера привёл позицию Каллас.
Ведь ни мы ничего с ней никогда не будем обсуждать, ни американцы ничего с ней не будут обсуждать. И это очевидно.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
На вопрос журналиста, как быть с такой ситуацией, Песков предложил единственное, по его мнению, решение: "Нужно только ждать, когда она уйдёт".
Фото: kremlin.ru
