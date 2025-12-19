Сийярто заявил, что Киев хочет видеть в Будапеште "послушное Брюсселю" правительство

Венгрия обвинила Украину во вмешательстве в парламентские выборы.

Венгрия публично обвинила Украину в попытке вмешаться в предстоящие парламентские выборы. Министр иностранных дел страны Петер Сийярто сделал жёсткое заявление в социальной сети X, обратившись к своему украинскому коллеге Андрею Сибиге.

Вижу, что вы начали вмешиваться в наши выборы. Мы знаем, что вам нужно правительство, которое согласится с Брюсселем и будет готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы этого не допустим!. Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии

Поводом для такой реакции стали слова Сибиги, который ранее прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Украина не вступит в Евросоюз в течение ближайших 100 лет. Украинский министр назвал этот план "обречённым на провал", пообещав, что в день вступления страны в ЕС слова Орбана разместят в здании Рады, чтобы "запомнить эту ложь".

Орбан ранее установил символический 100-летний мораторий на присоединение Украины к ЕС в ответ на дорожную карту Еврокомиссии, предполагающую членство Киева к 2027 году. Венгерское правительство неоднократно выступало против поспешного расширения, заявляя, что это разрушит европейскую экономику и повысит риск прямого военного конфликта с Россией.

Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Правящая коалиция во главе с партией "ФИДЕС" Виктора Орбана будет бороться за сохранение власти с оппозиционной партией "Тиса", лидер которой, Петер Мадьяр, пользуется поддержкой руководства Евросоюза. Заявление Сийярто указывает на то, что тема отношений с Украиной и ЕС станет одним из ключевых пунктов предвыборной борьбы.

Фото: X (нежелательная на территории России социальная сеть) / Szijjártó Péter