Путин поздравил с 25-летием Всероссийский студенческий корпус спасателей

Всероссийский студенческий корпус спасателей сегодня отмечает 25-летие. Добровольцев поздравил президент Владимир Путин. Эта организация – крупнейшее молодежное объединение в сфере популяризации безопасности и ликвидации последствий ЧС.

Студкорпус основали в 2001 году, в нем состоят 10 тыс. ребят, которые регулярно помогают спасателям в ликвидации последствий ЧС. За их плечами уже множество выполненных ответственных задач: более 50 федеральных и региональных происшествий. В том числе, степные и лесные пожары, а также крупные наводнения.

Поздравляю вас с большим, значимым событием – 25-летием создания Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Объединяя десятки тысяч единомышленников из всех регионов страны, корпус спасателей выполняет особую, востребованную миссию. Владимир Путин, президент РФ

Кроме того, с начала СВО добровольцы снабжают жителей Донбасса и Новороссии гуманитарной помощью, а с 2024 года – и жителей Белгородской и Курской областей. За все время ребята оказали поддержку более чем 2 млн человек.

