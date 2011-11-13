Студенты колледжей и техникумов смогут получить 2 млн рублей на развитие проектов

Стартует конкурс "Росмолодежь.Гранты: Двигай сообщества".

До 2 млн рублей могут получить студенты учреждений среднего профессионального образования на развитие своих проектов и инициатив. Заявку на конкурс можно подать до 20 мая на сайте "Молодёжь России". Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Конкурс проводят уже третий год, он объединяет студентов со всей страны. Принять участие могут ребята в возрасте от 14 до 35 лет. Грант удастся получить на интересную идею, например, на проведение фестиваля или конкурса, а также на создание секции, творческого клуба, студенческого медиа или образовательной программы.

В 2025 году грантовую поддержку на общую сумму более 75 млн рублей получили 63 проекта – победителя конкурса "Двигай сообщества". Среди них – профориентационные инициативы, практики по обучению навыкам оказания первой медицинской помощи, поддержке добровольчества, а также по созданию студенческих сообществ внутри учебных организаций. Григорий Гуров, руководитель Росмолодёжи

Например, благодаря гранту студент из Московской области Рамазан Зайнуев открыл проект "Не просто поговорили". В психологической школе проводили занятия с логопедом, психологом и мастер-классы по актерскому мастерству.

