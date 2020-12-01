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Эксперт прокомментировал планы по поддержке IT-отрасли после сообщений о прекращении работы с Zoom
Сегодня, 16:32
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nadezhda_sib

Эксперт прокомментировал планы по поддержке IT-отрасли после сообщений о прекращении работы с Zoom

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Поддержка отрасли необходима для того, чтобы оставаться на уровне.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев сообщил о том, что правительство окажет поддержку IT-отрасли. Председатель Михаил Мишустин подписал соответствующий пакет мер. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" обратили внимание на то, что новость совпала со слухами о "закрытии" Zoom для работы с госучреждениями.

По данным "Коммерсанта", компания Zoom запретила продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Эксперты отметили, что аналоги программы в России есть. Если бы их не было, это серьезно ударило бы по образовательному процессу в стране. Меры поддержки как раз нужны для того, чтобы эта возможность сохранялась и дальше.

Точный перечень мер поддержки пока неизвестен, но преимущественно они будут связаны с налоговыми льготами для разработчиков.

Фото: pixabay.com

Теги: it-отрасль, меры поддержки, программисты, разработчики
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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