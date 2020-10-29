Zoom запретил пользоваться своим приложением госучреждениям России и СНГ

Под запрет также попали вузы.

Компания Zoom запретила продавать доступ к сервису госучреждениям и госкомпаниям в России и СНГ. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибьютора Zoom "РайтКонф".

По словам гендиректор "РайтКонф" Андрея Петренко эта проблема касается всех российских организаций с государственным участием, включая высшие учебные заведения. Запрет не отразился на физических лицах. Они все так же могут покупать лицензии программы.

Сейчас мы уточняем детали дальнейшей работы, не исключаю, что компания сделает отдельный продукт для госсектора. Андрей Петренко для "Ъ"

Отметим, что во время пандемии COVID-19 вырос спрос на услуги видеоконференций из-за массового перехода на "удаленку". По оценкам экспертов, Zoom стал самым популярным сервисом видеосвязи в России, который занял 25% рынка.

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