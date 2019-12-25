Сотрудников "Ростеха" обязали отказаться от использования WhatsApp на работе

Решение руководства связано с измененной политикой конфиденциальности мессенджера.

Сотрудников госкорпорации "Ростех" обязали отказаться от WhatsApp и перевести корпоративные и рабочие часты в другой мессенджер в ближайшее время. Об этом рассказал РБК со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что это решение принято в связи с заявлением руководства мессенджера WhatsApp: политика конфиденциальности приложения меняется, и теперь дополнительные персональные данные пользователей будут передаваться в головную компанию, Facebook. Это, по словам администрации мессенджера, делается для улучшения и продвижения продуктов Facebook. Кроме того, в сфере ОПК в принципе имеется запрет на использование в рабочих целях иностранных приложений, однако некоторые сотрудники несанкционированно использовали Zoom и Skype для собственного удобства. В период пандемии большая часть мероприятий перешла в онлайн, и вопросы безопасности и утечек информации особенно обострились. По словам источника РБК, руководство "Ростеха" в связи с этим решило ужесточить запреты.

При этом сотрудники корпорации смогут оставить WhatsApp для личного общения.

Эксперт призвал пользователей удалить опасное приложение на смартфоне.

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