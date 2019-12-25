Эксперт призвал пользователей удалить опасное приложение на смартфоне

Речь идёт о приложении SuperVPN на Android.

Киберэксперт Зак Доффман призвал пользователей операционной системы Android удалить приложение SuperVPN. Приложение создано для обеспечения безопасности пользователей, однако, как отмечает Доффман, это не так. Об этом он написал в статье в издании Forbes.

Эксперт заявил, что ранее приложение обвиняли в наличии шпионского программного обеспечения. Однако на данный момент, по словам Доффмана, оно было замечено в утечке конфиденциальных данных пользователей.

Новое серьезное предупреждение было выпущено для пользователей Android, чтобы они проверяли наличие "очень опасного" приложения, которое было установлено 100 миллионов раз отметил эксперт.

Доффман также ссылается на статью в издании CyberNews. В ней говорится, что на хакерском форуме продаются три базы данных пользователей, которые были украдены с VPN-сервисов.

Исследователи также утверждают, что нарушение включает журналы доступа - с IP-адресами, собираемыми при входе пользователей в службу. Если отбросить вредоносное ПО и взломанные данные, сбор журналов данных о местоположении - серьезный красный флаг для VPN заявил Доффман.

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Фото: pixabay