Перечислены способы защитить личные данные на смартфоне от посторонних

Как пояснил эксперт, зачастую у людей есть фотографии, документы или видео, которые он не хотел бы показывать никому.

Чтобы не давать посторонним доступ к личной информации, на смартфонах на базе Android есть возможность использования "гостевого аккаунта". Об этом агентству "Прайм" рассказал руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

Как пояснил эксперт, зачастую у людей есть фотографии, документы или видео, которые он не хотел бы показывать никому. Или же ребенок при игре случайно может удалить важные вещи. Передавая свой телефон кому-то постороннему или даже членам семьи, мы бы не хотели показывать и давать доступ ко всему содержимому своего гаджета.

На всех андроид-телефонах, начиная с пятой версии, есть "гостевой аккаунт", который может помочь в решении этой проблемы. Для этого нужно либо зайти в "шторку уведомлений", либо в настройки аккаунта и создать гостевой аккаунт. После этого он появится в возможности выбора для быстрого переключения. В этом аккаунте не будет документов, контактов, фотографий и прочей личной информации.

Гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин назвал правила, позволяющие повысить безопасность гаджета на iOS. Он советовал использовать сложный пароль, включить двухфакторную авторизацию в аккаунте и активировать PIN для сим-карты. Также отключить функции на заблокированном экране — звонки, кошелек, сообщения, управление, а также выключить показ миниатюр уведомлений.

Активируйте функцию поиска "Найти телефон" — в случае риска вы сможете быстро отыскать гаджет. Помимо этого можно включить функцию стирания данных при неверном вводе кода-пароля. Все данные скопируются в iCloud.

Ранее в Роскачестве назвали способы улучшить качество снимков смартфона.

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