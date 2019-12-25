В Роскачестве назвали способы улучшить качество снимков смартфона

Успех фотоснимка зависит от многих факторов: от рассеивания света, от окружающего пространства, от движения на заднем фоне.

В последнее время смартфоны стараются мимикрировать под большие фотоаппараты, но пока что им до них очень далеко. Как выжать максимум из камеры гаджета, агентству "Прайм" рассказал старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.

Успех фотоснимка зависит от многих факторов: от рассеивания света, от окружающего пространства, от движения на заднем фоне. Эксперт отметил, что именно поэтому нельзя точно ответить на вопрос "что нужно изменить в настройках, чтобы получить идеальное фото". Нужно самому посмотреть, что меняется на снимке при изменении баланса белого, ISO и других настроек.

Эксперт дал несколько простых правил при фотографировании. Нужно как можно реже использовать вспышку, потому что она искажает цвета и портит цветопередачу. Не стоит забывать про фокус, чтобы фотография была четкой на нужном объекте. Zoom лучше не использовать, потому что теряется четкость и резкость, видны пиксели. Камеру нужно как можно чаще протирать перед съемкой, чтобы там не было пыли и отпечатков пальцев.

Кроме того, можно улучшить фотографию с помощью фоторедакторов.

Роскачество не рекомендует менять телевизоры с разрешением 4K на модели с 8К.

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