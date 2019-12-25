Роскачество не рекомендует менять телевизоры с разрешением 4K на модели с 8К

Специалисты проверили 201 модель пяти самых популярных брендов стоимостью от 10 830 до 299 990 рублей.

Роскачество провело исследование телевизоров популярных брендов, определив, насколько их потребительские свойства коррелируют с ценой.

Специалисты проверили 201 модель пяти самых популярных брендов стоимостью от 10 830 до 299 990 рублей. Технику анализировали по шести категориям (всего 231 показатель).

В итоге первые строчки рейтинга заняли модели с ценой выше средней. Это телевизоры LG, стоимостью 189 990 рублей (4,1 балла), 119 990 рублей (4,07 балла), 129 990 рублей (4,06 балла)".

В ходе исследования эксперты пришли к выводу, что принцип "чем выше цена, тем лучше качество" был справедливым для моделей с диагоналями 55-58 и 60-65 дюймов. Также телевизоры 8К не превзошли модели 4К и разместились в середине рейтинга в своем размерном ряду 60-65 дюймов. Они уступили телевизорам 4К по качеству звука и изображения.

Учитывая высокую цену на модели 8K, их приобретение на данный момент может быть нецелесообразным. Роскачество

В сентябре Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор.

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