Xiaomi выпустила первый 8K-телевизор

Новинка поступит в продажу в Китае с 21 октября.

Xiaomi показала свой первый 8K-телевизор стоимостью 49 999 юаней (около 578 тысяч рублей). Новинка под названием Mi TV Master Extreme Edition имеет 82-дюймовой Mini LED-матрицу с частотой обновления 120 Гц. Также новинка поддерживает HDR10+, Dolby Vision.

Телевизор имеет 8 динамиков Dolby Atmos и DTS audio, она работает на процессоре с 4 ГБ ОЗУ, внутренняя память составляет 256 Гб. В новинке есть три порта HDMI 2.1, два USB, S/PDIF и Ethernet. Работает телевизор пока что только на китайском языке.

Новинка поступит в продажу в Китае с 21 октября.

Ранее стабильную MIUI 12 получили 14 старых моделей Xiaomi и Redmi.

Фото и видео: Xiaomi